شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته اليوم لمواجهة حرس الحدود غدًا في الجولة الثامنة عشر للدوري باستاد السويس على أن يدخل معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق القريبة بالعين السخنة.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وتقدم مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية باستقالة جماعية لعادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد الهجوم الذي تعرضوا له من جماهير المدينة الباسلة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها عقب خروج الفريق أمام نهضة بركان المغربي من دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب مجلس المصرى البورسعيدى، فى بيان له، استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.