شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل اليوم الأربعاء فريق نادى مصر معسكرا مغلقا بالدفاع الجوى استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها غدًا على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الـ 18 بالدورى الممتاز.

وخاض أمس فريق نادى مصر تحت قيادة خالد جلال تدريبا صباحيا على ملعب الكلية الحربية الذى سيستضيف اللقاء، على أن يخوض اللاعبون مرانا خفيفا صباح اليوم قبل الدخول في المعسكر وإعلان قائمة المباراة.

وشهدت استعدادات فريق نادى مصر للموسم الجديد الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ولعب 4 وديات، حيث نجح فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى آخر الشوط الثانى ويلتقى البدرشين الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز ٦/١قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 فى ختام المعسكر .

كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، خسر من إنبى وديًا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

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نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.