شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو يختار 22 لاعبا فى قائمة وادى دجلة لمواجهة طنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى نيقوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، قائمة الفريق لمواجهة نظيره طنطا، فى المباراة التى تقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، هم: محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صلاح، حسام عرفات، بوزاس فاسيليوس، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، رودنى أنطوى، أحمد بيكهام، مصطفى الروبى وحسين ذكرى".



قائمة وادى دجلة

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قررت إقامة مباراة طنطا مع وادى دجلة المقرر لها اليوم الأربعاء 11 مارس الحالى، ضمن الجولة 18 لمسابقة الدورى الممتاز، فى السابعة والنصف ليلا بدلا من الثانية والنصف ظهرا.

ويأتى القرار بناء على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية V A R نظرا لأماكن الكاميرات المحددة بإستاد طنطا والتى تعترضها أشعة الشمس نهارا ما يعيق أعمالها، وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للإستاد.

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ويستضيف طنطا نظيره وادى دجلة على استاد طنطا الرياضى، فى مواجهة الهروب من الهبوط فى ظل الموقف المتأزم للفريقين فى جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.

وشهد آخر ظهور لطنطا فى مسابقة الدورى تعادلا سلبياً مع إنبى، فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وكان أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، اختار 18 لاعبا لقائمة مباراة دجلة، هم: على فرج، محمد أشرف، محمد حسام "الشرخه"، سليمان عبد ربه، أحمد سالم صافى، إيهاب سمير، محمود منصور، حسام غالي، تاديو لوانجا، محمد اسف، حسين فصيل، أحمد الألفي، محمد ماجد أونش، أحمد فهمى، محمد ناجى جدو، جون افيرى، إسلام فؤاد، عبدالرحمن الدح.