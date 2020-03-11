شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الزمالك في دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي اليوم فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك في إطار الجولة الثالثة من جولات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السلة best of 5

ويحتاج الزمالك على الفوز في مباراة اليوم للبقاء في المنافسة على التأهل للدور النهائي من البطولة، خاصة أن الـ best of 5 حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائز فى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل وشهدت الجولتان الأولى والثانية تغلب الفريق السكندري على الفريق الأبيض، وبذلك فاز في مباراتين من أصل 5، وحال الفوز اليوم، يصعد إلى الدور النهائي من البطولة.

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وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها، إلا أنه تم تعديل الملاعب، لتقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية فى ترتيب الدورى "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد.. بالإضافة إلى إقامة الدور النهائى على ملاعب محايدة .