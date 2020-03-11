محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء.
وكيلهما: مفاوضات لمشاركة أحداد مع الرجاء.. وبوطيب لم يشك الزمالك
وكيله: فتحي رفض عرضاً خيالياً من أجل الأهلي.. وبالطبع يترقب موقفه من التجديد
نادر شوقي: الأهلي بدأ الحديث مع رمضان صبحي لضمه.. وهناك متابعة أوروبية للاعب
عواد: كنت قريبا من الأهلي عن طريق الدوري البرتغالي
الأولمبية: لم نجمد النشاط في مصر.. ولا داع للتهويل
أشرف صبحي: ندعم الأندية مثل المنتخب.. ومستعدون لاستضافة البرازيل
ياسر إبراهيم يتحدث عن.. التأهل لنصف نهائي أفريقيا.. قوة بطولة الدوري.. ورحيله عن الأهلي
باكيًا.. شريف أشرف: الكرة ظلمتني.. ولم أحصل على حقي بالأهلي
"كورونا وكرة القدم".. كيف رد كلوب وجوارديولا على أسئلة الصحفيين؟
مصدر لمصراوي: قرار عدم حضور الجماهير يشمل مباريات الأندية والمنتخبات أفريقيًا
مصدر يجيب لمصراوي.. هل يتسبب سوء الأول الجوية في تأجيل مباريات الدوري؟
اللجنة الأوليمبية تنفي لمصراوي إيقاف النشاط الرياضي في مصر
ميدو معلقًا على قرار منع حضور الجماهير: "هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال"
الإسماعيلي لمصراوي: باهر المحمدي لن يلحق بمباراة الرجاء المغربي
الأهلي: عرض فنلندي لصالح جمعة خلال يومين
وزير الرياضة لمصراوي: مباريات الدوري ليست ضمن الأحداث الرياضية الموقوفة
ديانج: لا أفكر في الاحتراف الأوروبي.. تجربة الأهلي "فريدة".. ولهذا السبب تأقلمت سريعًا
حارس الترجي السابق: خسرنا أمام الزمالك بسبب الهستيريا
"واجهت ضغوطات كبيرة".. أبو جبل يبكي ويكشف كواليس عودته للزمالك
متعب: الخطيب عرض عليّ السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج
الزمالك يتمسك بموقفه: لن نسمح بمشاركة أحداد مع الرجاء بشكل ودي
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الثلاثاء: عرض أوروبي لصالح جمعة.. وتضحية أحمد فتحي من أجل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.