الليلة.. الأهلي يواجه سموحة لكتابة تاريخ جديد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يعود الأهلي من جديد لمشواره المحلي، عندما يستضيف فريق سموحة بالدوري، بعدما انتصر في معركته الأفريقية الأخيرة.

ويلعب الأهلي اليوم الأربعاء في الساعة السابعة والنصف مساء أمام سموحة في الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي سموحة الذي يقوده فنياً حماده صدقي في المركز الـ7 برصيد 24 نقطة.

وقامت لجنة الحكام بتعيين طاقم بقيادة محمد عادل كحكم ساحة، ويساعده أحمد حسام طه ورجب محمد، وجلال أجمد كحكم رابع، وسيتواجد خالد جمال حكما لتقنية الفيديو ويساعده إبراهيم محجوب.

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وسبق للأهلي وأن حقق الفوز على سموحة في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري الموسم الحالي بهدف نظيف، أحرزه رمضان صبحي، الذي يغيب عن الفريق في مباراة الأربعاء للإصابة.

ويصطدم سموحة بالنادي الأهلي بعدما أنهى المارد الأحمر معركته الأفريقية الأخيرة، منتصراً متجاوزاً صنداونز الجنوب أفريقي متأهلاً لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة المباراة والتي شهدت غياب عدد من اللاعبين سواء للإيقاف أو الإصابات وعلى رأسهم علي معلول ومحمود متولي وجيرالدو، بجانب محمود عبدالمنعم "كهربا" وجونيور أجايي وياسر إبراهيم.

ويستهدف الأهلي أمام سموحة مواصلة مشواره المميز في الدوري، وتحقيق الانتصار الـ17 على التوالي ليعادل فايلر رقم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، كأفضل انطلاقة لمدرب مع الفريق في الدوري.