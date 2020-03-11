برشلونة يقترب من المشاركة في مهرجان اعتزال متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، اقتراب نادي برشلونة الإسباني من المشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوقي في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "فوجئت بتعرض عماد متعب لوعكة صحية واشتباهه بالإصابة بجلطة، وأجرى خلال الساعات الأخيرة العديد من الفحوصات الطبية".

وأضاف: "هناك احتمالية لسفر متعب إلى الخارج من أجل استكمال العلاج، لأننا نريد معرفة سبب الأزمة الصحية الذي لا نعلمه حتى الآن، لكن حالته مطئمئنة في الوقت الحالي إلى حد ما".

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وتابع: "أرى أن الضغوطات أحد أسباب الوعكة التي تعرض لها".

وأتم قائلا: "اقتربنا من الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان اعتزال متعب".

ومن المقرر إقامة مباراة اعتزال متعب خلال شهري مايو أو يوليو المقبلين.

يُذكر أن متعب أعلن اعتزاله اللعب مطلع الموسم الماضي (2018-19) بعد نهاية عقده مع التعاون السعودي في نهاية يوليو الماضي عقب قضاء 23 عاما من عمره بين أسوار النادي الأهلي.