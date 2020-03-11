وكيله: فتحي رفض عرضاً خيالياً من أجل الأهلي.. وبالطبع يترقب موقفه من التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب الأهلي، أن اللاعب سبق ورفض عرضاً خيالياً في العام الماضي من أجل القلعة الحمراء، مشيراً الى أن العرض قائم حتى الآن.

وكان أحمد فتحي قد سبق وأعلن عن عدم اجتماع أي مسؤول معه بالنادي الأهلي من أجل بحث مسألة تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار نادر شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "الأهلي على علم بالعرض الذي رفضه أحمد فتحي العام الماضي من أجل الاستمرار مع الفريق".

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وواصل "فتحي يحق له التوقيع لأي نادي منذ يناير الماضي، لكنه يرغب في أن يكمل مسيرته بالنادي الأهلي ويواصل تحقيق البطولات والإنجازات، تلك هي رغبته الأولى".

واستمر "بالطبع هناك قلق وترقب للموقف، لا يريد أن يتكرر معه تجارب سابقة حدثت للبعض، بالتأكيد هناك علامة استفهام حول عدم الحديث عن تجديد تعاقده".

وشدد "كان هناك أرقام خيالية عُرضت عليه من قبل، والعروض قائمة، عدم تحديد مصيره أمر بالتأكيد محير، وبالطبع يحتاج لمن يتحدث معه حول تجديد عقده".

واختتم نادر شوقي تصريحاته قائلا "فتحي علاقتة جيدة جداً بفايلر".