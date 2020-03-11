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تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بسبب كورونا

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تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر سيتي في بيان "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال.

وأضاف "قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال

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مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19".

والثلاثاء، أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال، الخميس الماضي، في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.

 

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