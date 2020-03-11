رسميًا تأجيل مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتى بسبب رئيس نادي أولمبياكوس

أعلن فريق مانشستر سيتي تأجيل مبارته مع آرسنال التي كان من المُقرر أن تجمعهما مساء اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز على “ملعب الإتحاد“، وذلك بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي حفاظَا على سلامة اللاعبين.

وفضلت رابطة الدوري الإنجليزي عدم إقامة المباراة كإجراء احترازى بعد إصابة رئيس اولمبياكوس بفايروس كورونا قبل أسبوعين فى ملعب الإمارات ضد آرسنال.

وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعد ما أكد الموقع الرسمي لآرسنال أن مالك نادي “أولمبياكوس” اصيب بفيروس كورونا، وهو الذي ألتقى ببعض لاعبي الجانرز عقب المباراة التي جمعت الفريقين قبل نحو أسبوعين، وايضًا اخذ جولة كبيرة داخل النادي اللندني.

وأشار البيان أيضا أنه سيتم الكشف على جميع اللاعبين المتحدثين مع مالك أولمبياكوس عقب المباراة للتأكد من سلامتهم.