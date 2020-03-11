نتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني فى أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 على ملعب “آنفيد روود”، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020.

تُنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2، ويعلق علىها المعلق القطري “يوسف سيف”، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

فاز الروخي بلانكوس بهدفٍ نظيف في مباراة الذهاب في “الواندا ميتروبوليتانو”، ليصبح بذلك التعادل كافٍ له أو حتى الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0)، ويكون الريدز أمام فرصة واحدة للتأهل هي الفوز بفارق هدفين.

وتخلص ليفربول من الكبوة العابرة التي عانى منها خلال الأيام الماضية حيث حقق الفوز السبت الماضي امام بورنموث بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الـ29 بالبريميرليج، بعد هزيمتين متتاليتين أمام واتفورد صفر / 3 بالدوري، وصفر / 2 أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر الريدز ترتيب جدول البريميرليج برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني علماً، ليتقدم الى التتويج باللقب الغائب عنه منذ 30 عامًا.

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فى المقابل تدخل كتيبة المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” متفوقه بأفضلية هدف على ملعبه، وسيعمل على خطف هدف فى أي وقت من المباراة لإحباط لاعبي فريق ليفربول وهو شئ صعب تحقيقه فى معقلهم “آنفيلد”.

ويحتل أتلتيك مدريد المركز السادس فى ترتيب جدول الليجا الإسبانية برصيد 45 نقطة، وسط منافسة شرسة على المقاعد الأوروبية مع أشبيبلية ثالث الترتيب برصيد 47 نقطة، واشبيبيلة وخيتافي الرابع والخامس – على الترتيب – بنفس رصيد النقاط 46 نقطة.

جدير بالذكر أن المدرب الألماني “يورجن كلوب” لم يخسر أي مباراة قارية على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015، وبلغ النهائي ثلاث مرات منذ ذاك الوقت (الدوري الأوروبي في 2016 ودوري الأبطال في 2018 و2019).

وخلافاً لمباريات الجولة الأوروبية في إيطاليا، وفرنسا وإسبانيا، لم يتم الإعلان عن إقامة المواجهات في إنجلترا من دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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