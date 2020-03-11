- 1/2
- 2/2
يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على ضمك، فى إحدي مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020، على ملعب “الأمير سلطان بن عبد العزيز”، في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).
وتُنقل المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية، فى تمام الساعة 16:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، 14:10 بتوقيت جرينتش، على ملعب “الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها.
يدخل الهلال المباراة فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، موسعاً الفارق كثيرًا مع الوصيف النصر بعد استغلال تعثر العالمي أمام الفيصلي بصورة مفاجئة بالجولة الماضية، ليصبح الفارق بينهما 8 نقاط ويقترب الهلال من إعادة اللقب إلى خزائنه مجددًا.
كتيبة الموج الأزرق بقيادة المدرب “رازفان لوشيسكو” تظهر بصورة أكثر من رائعة ولم يستطع أحد أن يتغلب عليها طوال 2020 سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الآسيوي، مما يُصعب كثيرًا من مهمة أصحاب الديار الذين يصارعون الهبوط إلى الدرجة الثانية.
بينما فريق ضمك رغم تقديمه مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة وتحديدًا في آخر جولتين وخسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة إلا أنه يعيش أوضاعًا غير جيدة من ناحية ترتيبه في سلم جدول المسابقة، حيث يحتل المركز ما قبل الأخير في المرتبة الـ 15 بـرصيد 17 نقطة.
ويتطلع الفريق بقيادة مدربه الجزائري “نور الدين بن زكري” للفوز وخطف النقاط الثلاث، والمحافظة على حظوظه في البقاء موسمًا ثانيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من الدوري وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة المباراة..
اقرأ ايضا..
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الهلال وضمك فى الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.