نتيجة مباراة الهلال وضمك فى الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على ضمك، فى إحدي مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020، على ملعب “الأمير سلطان بن عبد العزيز”، في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

وتُنقل المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية، فى تمام الساعة 16:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، 14:10 بتوقيت جرينتش، على ملعب “الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها.

يدخل الهلال المباراة فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، موسعاً الفارق كثيرًا مع الوصيف النصر بعد استغلال تعثر العالمي أمام الفيصلي بصورة مفاجئة بالجولة الماضية، ليصبح الفارق بينهما 8 نقاط ويقترب الهلال من إعادة اللقب إلى خزائنه مجددًا.

كتيبة الموج الأزرق بقيادة المدرب “رازفان لوشيسكو” تظهر بصورة أكثر من رائعة ولم يستطع أحد أن يتغلب عليها طوال 2020 سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الآسيوي، مما يُصعب كثيرًا من مهمة أصحاب الديار الذين يصارعون الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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بينما فريق ضمك رغم تقديمه مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة وتحديدًا في آخر جولتين وخسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة إلا أنه يعيش أوضاعًا غير جيدة من ناحية ترتيبه في سلم جدول المسابقة، حيث يحتل المركز ما قبل الأخير في المرتبة الـ 15 بـرصيد 17 نقطة.

ويتطلع الفريق بقيادة مدربه الجزائري “نور الدين بن زكري” للفوز وخطف النقاط الثلاث، والمحافظة على حظوظه في البقاء موسمًا ثانيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من الدوري وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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