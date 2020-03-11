جدول مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الأربعاء الموافق 11-3-2020، الذي يشهد العديد من المباريات النارية، ومنها استئناف مباريات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق “ليفربول” نظيره “أتلتيكو مدريد” على ملعب “آنفيلد“، ويستقبل “باريس سان جيرمان” فريق “بوروسيا دورتموند“، على ملعب الأول.

وكما هو متعارف عليه، تبدأ المبارتين في نفس الميعاد الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريق الباريسي ودورتموند انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد، وحقق أتلتيكو مدريد انتصارًا ثمينًا على الريدز في ملعب “واندا ميتروبوليتانو“، بهدف نظيف.

نذهب إلى انجلترا مع مواجهة هامة ومثيرة بين فريقي “مانشستر سيتي” وآرسنال في مباراة مؤجلة من يوم 1-3-2020، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، على “ملعب الإتحاد“.

نتحول إلى المنطقة العربية، وبالتحديد مصر حيث تلعب اليوم 3 مباريات في الجولة الـ18 من الدوري المصري، والبداية مع “إنبي وبيراميدز” في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، وثاني المواجهات واهمها “الأهلي وسموحة”، وتبدأ المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت يواجه فريق “طنطا” نظيره “وادي دجلة”.

وفي السعودية تبدأ اليوم مباريات الجولة الـ22، بمواجهة الهلال فريق ضمك في الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش، ويستضيف فريق “التعاون” نظيره “أهلي جدة” في الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش، وفي الختام يواجه “النصر” فريق “الرائد” في الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة – إياب دور الـ16

ليفربول – أتلتيكو مدريد . الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند . الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28. (مؤجلة من يوم 1-3-2020)

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مانشستر سيتي – آرسنال. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

إنبي – بيراميدز. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة أون تايم سبورت.

الأهلي – سموحة. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة أون تايم سبورت.

طنطا‏ – وادي دجلة. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة أون تايم سبورت 2.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ22.

ضمك – الهلال. الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

الفيحاء – أبها. الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

التعاون – الأهلي. الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

النصر – الرائدالساعة 18:45 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 1.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ21. (مؤجلة من يوم 9-2-2020)

بوروسيا مونشنغلادباخ – كولن. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 5.

مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ19

ملطية سبور – طرابزون سبور. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 5.

مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة – دور المجموعات.

ليبرتاد – باراغواي – كاراكاس – فنزويلا. الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 13.

بالميراس- البرازيل – غواراني – باراغواي. الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

بوكا جونيورز – الأرجنتين – إنديبيندينتي ميديلين – كولومبيا. الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

كولو كولو – تشيلي – أتليتيكو باراناينسي – البرازيل. الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

ريفر بليت – الأرجنتين – بيناثيونال – بيرو. الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

بينارول – أوروغواي – خورخي ويلستيرمان – بوليفيا. الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس الإتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة – الجولة الـ3