أتالانتا يكسر كبرياء فالنسيا ويواصل حلمه في أبطال أوروبا

تأهل أتالانتا الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بأربعة أهداف لثلاثة على مضيفه فالنسيا الإسباني يوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي المسابقة.



وسجّل لأتالانتا السلوفيني إيليشيتش من ركلتي جزاء 3 و43 تسبب بهما الفرنسي دياكابري، فيما نجح مواطن الأخير غاميرو في تعديل النتيجة في مناسبتين (21 و51).



وأعاد فيران توريس القليل من الأمل لفالنسيا بإضافته الهدف الثالث (67) لكن إيليشيتش خطف الأضواء بهدف ثالث من هجمة مرتدة (71) ومن ثم رابع قبل انتهاء الوقت الأصلي بقرابة 8 دقائق.



وهذه المرة الأولى التي يتأهل بها أتالانتا إلى هذا الدور مكملاً مغامرته الاستثنائية ومتابعاً أفضليته التي فرضها بفوزه ذهاباً 4-1.



واستفاد أتالانتا بشكل أو بآخر من افتقاد فالنسيا لمساندة جماهيره بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا رغم تواجد قرابة ألف مشجع في محيط الملعب من الخارج حاولوا مساندة الفريق الإسباني.



المصدر: بي إن سبورت

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