لايبزيغ يطيح بتوتنهام ويبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 3-صفر الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي.



وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر قائده الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر في الدقيقة 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي إميل فورسبرغ الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله ومن أول لمسة (87).



وكان لايبزيغ فاز 1-صفر ذهاباً في لندن.



وهي المشاركة الثانية فقط للايبزيغ الذي تأسس عام 2009، في المسابقة القارية بعد الأولى الموسم قبل الماضي عندما خرج من دور المجموعات بحلوله ثالثاً في المجموعة السابعة وأكمل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وبلغ ربع النهائي بها قبل أن يخرج على يد مرسيليا الفرنسي.



في المقابل، فشل توتنهام في تكرار إنجاز الموسم الماضي في نصف نهائي المسابقة القارية العريقة عندما حقّق المعجزة بقلب الطاولة على أياكس أمستردام الهولندي محولاً تخلفه صفر-1 ذهاباً في لندن وصفر-2 في الشوط الأول إياباً، إلى فوز 3-2 بفضل هاتريك مهاجمه الدولي البرازيلي لوكاس مورا سجله في الشوط الثاني.



وخاض توتنهام المباراة في غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة أبرزها قائده الدولي هاري كاين والجناح الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والوافد الجديد الهولندي ستيفن بيرغفيين والفرنسي موسى سيسوكو.



المصدر: بي إن سبورت