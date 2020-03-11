رياضة | عاجل.. تأجيل لقاء مانشستر سيتي وأرسنال بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل لقاء مانشستر سيتي وأرسنال بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل مباراته أمام فريق أرسنال والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفضل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم إقامة المباراة كإجراء احترازي بعد إصابة رئيس اولمبياكوس بفايروس كورونا قبل أسبوعين في ملعب الإمارات ضد أرسنال.

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وكان فريق اولمبياكوس قد نجح في الصعود لدور الثمن نهائي من بطولة الدوري الاوروبي بعد هزيمة أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن بريطانيا قد أعلنت في الساعات الماضية عن إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا وانعزالها بشكل رسمي.