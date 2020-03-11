رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي و أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم 11-3-2020 في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي و أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم 11-3-2020 في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية ومنتظرة اليوم مؤجلة من الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بين مانشستر سيتي ونظيره ارسنال، تحت قيادة الحكم جوناثان موس.

وكان السيتي قد تلقي خسارة الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، بينما حقق ارسنال الفوز علي ويست هام بهدف دون رد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

يحل اليوم فريق أرسنال ضيف ثقيل على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 28 وأخر مؤجلات الجولة، فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت الإمارات والسابعة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

حراسة المرمى : إيديرسون مورايس

خط الدفاع : ووكر، ستونز، اوتامندي، ميندي

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خط الوسط : بيرناردو سيلفا، رودريجو، كيفين دي بروين

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، جابريل خيسوس، رياض محرز

التشكيل المتوقع لفريق ارسنال

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : باباستاثوبولوس، دافيد لويز، ماري، ساكا

خط الوسط : شاكا، سيبايوس، بيبي، اوزيل، أوباميانج

خط الهجوم : لاكازيت

ويحتل السيتيزين المركز الثانى برصيد 57 نقطة بينما الجانرز فى المركز التاسع برصيد 40 نقطة