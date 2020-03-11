رياضة | تصريح مفاجئ من جيمي فاردي بشأن منتخب إنجلترا بعد قرار اعتزاله دوليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجئ من جيمي فاردي بشأن منتخب إنجلترا بعد قرار اعتزاله دوليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلي اللاعب الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي تصريحات مفاجئة حول عودته لصفوف منتخب إنجلترا بعد أن قرر الاعتزال دوليا عقب بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال فاردي:" مدرب انجلترا جاريث ساوثجيت وأنا اتفقنا على ترك الباب مفتوح لأي سبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش الأمر لم يحدث أي نقاش أو شيء من هذا القبيل حول عودتي يغيب الزميلان هاري كين و ماركوس راشفورد بسبب الإصابة لكن هما في طريقهما للعودة في الوقت المناسب، لذا الوقت فقط سيحسم الأمر".

واضاف مهاجم ليستر سيتي "لن أكذب فقد أصبحت أحصل على المزيد من أيام الأجازة في فترة التوقف الدولي لخوض مباريات دولية، لذا بات بوسعي الابتعاد التام لفترة عن كرة القدم وهذا صب في مصلحتي".

يذكر أن جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي يحتل حاليا صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية برصيد 19 هدف.