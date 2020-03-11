رياضة | أهداف مباراة - لايبزيج 3 × 0 توتنهام | إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - لايبزيج 3 × 0 توتنهام | إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق لايبزيج في تحقيق الفوز على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد فاز أيضاً فريق لايبزيج في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف على حساب توتنهام هوتسبير بملعبه الوايت هارت لين الجديد.

وتأهل الفريق الألماني لدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد اطاحته بالفريق الإنجليزي.