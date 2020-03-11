رياضة | الكشف عن طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي أمام ضيفه سموحة والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الطاقم على النحو التالي :-محمد عادل "حكم ساحة" ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه "مساعد أول"، ورجب محمد "مساعد ثان"، وجلال أحمد "حكم رابع"، وخالد جمال "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد فيديو".