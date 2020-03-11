رياضة | نادر شوقي: أحمد فتحي يرغب في البقاء داخل الأهلي ويمتلك عرضًا بمقابل مادي كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: أحمد فتحي يرغب في البقاء داخل الأهلي ويمتلك عرضًا بمقابل مادي كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، إن رغبة موكله هي البقاء داخل النادي الأحمر، رغم تلقيه عرضًا من ناد أخر في مصر وبمقابل مادي أكبر مما يتقاضاه حاليًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي يرغب في تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، ورغبته هي البقاء داخل النادي الأحمر".

وتابع :"أحمد فتحي لم يوقع لأي ناد أخر، فهو أمر مستحيل يحدث حاليا".

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وأوضح :"أحمد فتحي لديه علامات استفهام بعدم قيام النادي بفتح ملف تجديد تعاقده معه حتى الآن".

وزاد :"كان من باب أولى أن يتم الانتهاء من هذا الملف في شهر نوفمبر الماضي، فكان أمامه عرض من ناد مصري أخر، لكنه لم يوافق وقرر البقاء في النادي مع العلم أن المقابل المادي سيكون أكبر بكثير مما سيتقاضاه داخل الأهلي".

وأشار :"رغبة فتحي في البقاء بالأهلي شئ، والعقل شئ أخر، كما أن العلاقة مع رينيه فايلر جيدة للغاية".

وأتم حديثه :"أحمد فتحي بحاجة للحديث معه في ملف تجديد تعاقده، فرغبته البقاء في الأهلي، رغم وجود عرض بأضعاف ما يتقاضاه في النادي الأحمر".