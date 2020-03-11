شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهيري في الإسماعيلي بعد التعادل مع الجونة.. وتجهيز فخر الدين بن يوسف لمواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب بين جماهير نادى الإسماعيلى ضد مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، بسبب تراجع نتائج الفريق الكروى الأول، بعد فشله أمس الأول في الفوز على الجونة عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1 في الدوري الممتاز وبقائه في المركز التاسع بجدول المسابقة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة منع الجهاز الفنى واللاعبين من التحدث إلى وسائل الإعلام، ورفض اتخاذ قرارات عقابية لحين الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، في إياب نصف نهائى البطولة العربية. ويأمل المجلس في التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب العربى لمصالحة الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية للفريق سواء في بطولة الدورى أو الخروج من كأس مصر.

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ويُنتظر أن تتوجه بعثة الدراويش إلى المغرب، غدًا الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الرجاء، المقرر إقامتها بدون جمهور.

ويكثف الجهاز الطبى للفريق جهوده لتجهيز فخر الدين بن يوسف، لاعب الوسط المهاجم، من أجل اللحاق باللقاء عقب إصابته بشد في العضلة الخلفية، ولاسيما أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة.

من جانبه، برر «جوميز» النتائج السلبية للفريق، والتى كان آخرها التعادل مع الجونة، بعدم انسجام اللاعبين والرعونة في إنهاء الهجمات على مرمى المنافس، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى يسعى لإنهاء المشاكل الفنية التي يعانى منها الفريق.