شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المنتشي إفريقيًا يتأهب لإقصاء سموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى، يعود الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي لاستكمال مشواره المحلى، عندما يواجه سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء برغبة في مواصلة المسيرة القوية التي بدأها بالبطولة ووضعته في الصدارة برصيد 4 نقاط، ويتطلع لتحقيق الفوز للقبض على القمة، حيث يراهن على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التفوق على صن دوانز الجنوب إفريقى.

ويفقد الأهلى أمام سموحة الثلاثى الموقوف محمود كهربا وجونيور أجاى وياسر إبراهيم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المحلى، الشهر الماضى، في الإمارات، كما تبدو فرص لحاق الأنجولى جيرالدو دا كوستا صعبة في ظل معاناته من الإصابة بالتواء في كاحل القدم وحاجته للخضوع للأشعة، من أجل تبين حالته وتحديد مدة غيابه.

ويعانى على معلول الظهير الأيسر من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم يتحدد موقفه من المباراة حتى مثول الجريدة للطبع.

Advertisements

وألمح ديفيد سيزا، المدرب العام للأهلى، عقب مواجهة صن داونز إلى رغبة الجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر، في إراحة بعض العناصر الأساسية التي تعانى من الإجهاد بسبب ضغط المباريات، ومنح الفرص للعناصر التي لم تشارك في الفترة الماضية، في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفنى.

ونظرا لطول رحلة السفر من وإلى جنوب إفريقيا فضل رينيه فايلر، المدير الفنى، منح اللاعبين راحة سلبية، الإثنين، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للراحة لتجنب إصابتهم، وشدد فايلر على لاعبيه بضرورة غلق الملف الإفريقى والتركيز في الدورى لاستكمال الانتصارات التي حققها الفريق مؤخرا، وعالج المدير الفنى السلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاءات السابقة، سواء المحلية أو الإفريقية، وركز المدير الفنى خلال المران الختامى على الاختراق من طرفى الجنب، فضلا عن تنوع الهجمات على مرمى المنافس تحسبا لاعتماد الفريق السكندرى على طريقة دفاعية تصعب من الوصول إلى مرمى الفريق.

على الجانب الآخر، يدخل سموحة اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز التاسع، ويدرك حمادة صدقى، المدير الفنى، صعوبة اللقاء، خاصة أن الأهلى يعيش أفضل حالاته على المستويين الإفريقى والمحلى، ويمنى صدقى النفس للخروج بالمباراة بالتعادل على أقل تقدير لإضافة نقطة لرصيد الفريق الذي يبحث عن التعويض خلال الدور الثانى بعدما عانى في بداية الدور من نزيف النقاط.

وحذر صدقى اللاعبين من صحوة الأهلى وطالبهم بالتركيز في المباراة وتنفيذ التعليمات التي تطلب منهم على أكمل وجه لتحقيق الهدف من المباراة.

ويفقد الفريق جهود الرباعى ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى ومحمد عبدالمنعم عن المباراة، بسبب تواجد بند في عقودهم يمنع مشاركتهم في مواجهات الأهلى.

وشهدت تحضيرات سموحة للمباراة منافسة شرسة بين اللاعبين لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفنى للمشاركة في اللقاء، كما اطمأن صدقى على جاهزية لاعبيه خلال التجارب الودية التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا، وكذلك منح البدلاء الفرصة للمشاركة، تمهيدا للاستعانة بالعناصر المميزة خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.