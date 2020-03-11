شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط على حساب دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين لمواجهة نظيره وادي دجلة، في السابعة والنصف، على استاد طنطا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى العام.

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وكانت لجنة تطبيق تقنية الفيديو أوصت بتعديل الموعد لتقام ليلاً نظرا لأماكن الكاميرات المحددة باستاد طنطا والتى تعترضها أشعة الشمس نهارا مما يعيق أعمالها، وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.

ويسعى فريق طنطا إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، لاسيما وأن أولاد السيد البدوى قدموا أداء مميزا خلال الفترة الماضية.

فيما يتطلع فريق وادى دجلة بقيادة المدير الفنى اليونانى الجديد نيكوديموس بابافاسيليو، إلى تحسين العروض ومركزه بجدول الدورى، عقب دوامة النتائج السيئة خلال الفترة الماضية.