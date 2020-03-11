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بيراميدز بمعنويات مرتفعة في مواجهة ساخنة أمام إنبي اليوم

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق بيراميدز نظيره إنبى، فى الخامسة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى العام.

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وأغلق بيراميدز صفحة بطولة الكونفيدرالية بشكل مؤقت عقب نهاية مباراته مع زاناكو الزامبى فى إياب دور الثمانية للبطولة والتى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وتأهل إلى نصف نهائى البطولة.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، إلى تحقيق الفوز على الفريق البترولى من أجل المنافسة بقوة على المربع الذهبى لبطولة الدورى العام هذا الموسم.

ويدخل إنبى اللقاء بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى آخر ظهور ببطولة الدورى، حيث يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة.

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