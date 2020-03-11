شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرحب بتجديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، ترحيبه بتجديد تعاقده لمدة جديدة، وفقا لما يراه مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خصوصا أن عقده مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم الحالى. ومن جانبه قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، إن ملف التجديد للمدير الفنى، سيتم البدء فيه عقب نهاية دورى رابطة الأبطال الإفريقى، الذي يسعى الفريق، لتحقيق الفوز به والمشاركة في مونديال العالم للأندية المقبل. وأثنى منصور، على المستوى المتميز، الذي ظهر عليه كارتيرون، منذ توليه المسؤولية، وفوز الفريق ببطولتين منذ توليه المهمة، وهما السوبر الإفريقى، أمام الترجى التونسى، والسوبر المحلى، في الإمارات، بعد التغلب على النادى الأهلى، في المواجهة التي جمعتهما في أبوظبى، لافتا إلى أن إرجاء الأمر إلى ما بعد نهاية البطولة الإفريقية، يأتى في المقام الأول، لتهيئة كافة الأجواء للفريق للمنافسة على اللقب، وعدم تشتيت الأذهان في تلك المرحلة المهمة.

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من ناحية أخرى، يدخل الفريق الكروى الأول، معسكرا مغلقا، اليوم الأربعاء، بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقررة غدا، والتى يسعى الفريق لتحقيق الفوز بها وتضييق فارق النقاط بينه والأهلى، والسعى للمنافسة على قمة المسابقة.

واستقر كارتيرون، على تغيير التشكيلة الأساسية، التي خاض بها كل مبارياته الأخيرة، لمنح الفرصة للمجموعة الأساسية، لالتقاط أنفاسهم بعد المجهود الكبير، الذي بذلوه الفترة المنقضية، والذى أدى لتعرض عدد منهم للإصابة مثل محمد أوناجم، وعبدالله جمعة، فضلاً عن شكوى المجموعة الأخرى، من الإرهاق، سواء بسبب تلاحم المباريات الكبيرة، أو بسبب قطع مسافات كبيرة في السفر طوال الشهر المنقضى، ورفض كارتيرون، الإفصاح للاعبيه على المجموعة التي ستخوض مواجهة الاتحاد، لرغبته في إضفاء الحماس والمنافسة على الجميع في التدريبات الأخيرة، خصوصا أنه يسعى بقوة لتحقيق الفوز على الاتحاد.

وحرص المدير الفنى، على عقد عدة محاضرات فنية مع لاعبيه، خلال اليومين المنقضيين، شاهدوا خلالها، ملخصا لبعض مباريات فريق الاتحاد، خصوصا الأخيرة في الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والسعى لاستغلالها خلال مواجهة الغد.