شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان مهدد بالإقالة من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تفكير فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، في إقالة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، قبل نهاية عقده، والذى ينتهى في يونيو 2022.

وقالت الصحيفة إن إمكانية إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد بفرمان من فلورنتينو بيريز حال عدم تحسن نتائج المرينجى خلال الفترة المقبلة، على المستويين المحلى والأوروبى، وذلك بسبب سقوط الملكى في فخ الهزائم خلال مباريات هامة، وكان بالإمكان الفوز بها مثل الخسارة من ريال بيتيس مؤخرًا عقب الفوز بالكلاسيكو.

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وأضافت الصحيفة أن الفرنسى زيدان يعيش أياماً عصيبة في الوقت الحالى، فبرغم أن رئيس النادي يعد صديقاً شخصياً له، إلا أن العلاقة بينهما لا تبدو على ما يرام في ظل وجود خلاف بوجهات النظر على كيفية إدارة الفريق الأول في ريال مدريد.

وأوضحت أن الخلاف بين زيدان ورئيس ريال مدريد يتمثل في كيفية دمج اللاعبين الشبان مع نجوم الصف الأول داخل تشكيل ريال مدريد، حيث يشك مجلس إدارة النادى في تعامل المدرب الفرنسى مع الشبان في ظل عدم منحهم الفرص الكافية للعب مع الفريق، مع اعتماده المتكرر على النجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة زيدان داخل ريال مدريد تفاقمت في ظل تراجع نتائج ريال مدريد مؤخراً، حيث تلقى الفريق 4 هزائم في آخر 7 مباريات خسر على إثرها صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، إلى جانب خروجه من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

كما أصبح الملكى مهدداً بالإقصاء من دور 16 في دورى أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتى في «سانتياجو برنابيو» بنتيجة 2/1، في مباراة الذهاب، قبل موقعة الإياب المقرر إقامتها 17 مارس المقبل.