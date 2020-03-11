شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعلن فترة غياب «توريرا» 10 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى أرسنال غياب لاعبه لوكاس توريرا لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أسابيع عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزى.

وكان توريرا قد تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن، خرج على إثرها من مباراة الفريق التي فاز بها على بورتسموث، ليعلن أرسنال غيابه حتى نهاية الموسم الجارى.

وذكر الموقع الرسمى للنادى اللندنى أن توريرا لا يزال يتلقى العلاج، وأن اللاعب لم يعد متاحا للمشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم، مما يعد ضربة مدوّية لصفوف الجانرز بقيادة مايكل أرتيتا، الذي أعلن في وقت سابق حاجته لجهود كل اللاعبين من أجل الحصول على مركز في المربع الذهبى، للتأهل إلى بطولة أوروبية في الموسم المقبل. ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 40 نقطة.