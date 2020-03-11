شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتي» تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظت الأسترالية آشلى بارتى على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات والذى شهد صعود الأمريكية صوفيا كينين للمركز الرابع والأوكرانية إلينا سفيتولينا للمرتبة الخامسة.

وصعدت كينين للمركز الرابع بعد فوزها الأحد بلقب النسخة الأولى من بطولة ليون المفتوحة بعد تغلبها على الألمانية آنا- لينا فريدسام بنتيجة 6-2 و4-6 و6-4.

من ناحيتها، ارتقت سفيتولينا للمركز الرابع بعدما توجت الأحد أيضا بلقب بطولة مونتيرى المفتوحة على حساب التشيكية مارى بوزكوفا بنتيجة (7-5 و4-6 و6-4).

وشهدت المراكز الـ10 الأولى أيضا تراجع الكندية بيانكا أندريسكو مركزين لتحتل المرتبة السادسة والنيوزيلندية كيكى بيرتنز مركزا لتحل في المرتبة السابعة.

على جانب آخر، كافحت إيلينا سفيتولينا المصنفة الأولى على مدار حوالى ثلاث ساعات قبل أن تهزم مارى بوزكوفا 7-5 و4-6 و6-4 لتحرز لقب بطولة مونتيرى المفتوحة للتنس في المكسيك، وتحصد لقبها الأول بالموسم.

وفى مواجهة متكافئة، حصلت بوزكوفا على سبع فرص لكسر إرسال منافستها خلال المجموعة الأولى، ونجحت أخيرا في كسر الإرسال في الفرصة السابعة المتاحة في المباراة النهائية للمسابقة.

وكسرت سفيتولينا إرسال بوزكوفا خمس مرات خلال المباراة لتنهى صياما عن حصد الألقاب منذ أكثر من عام واحد.

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وقالت الأوكرانية سفيتولينا بعد الانتصار والتتويج «كانت معركة رائعة.. قاتلت مارى بصورة ممتازة وأعتقد أنها كانت مباراة عالية المستوى كثيرا».

وأضافت «كل منا قدمت أداء جيدا وكنا نقاتل ولم تكن هناك أشواط سهلة. وأعتقد أن الجمهور دفعنا لتقديم أفضل ما لدينا وكان من الممتع الحصول على تشجيع الجمهور المكسيكى».

ورفضت التشيكية بوزكوفا المصنفة التاسعة الاستسلام بعد خسارة المجموعة الأولى واستغلت تراجع أداء سفيتولينا خلال فترة قصيرة وكسرت إرسالها لتتقدم 5-3 ثم تدرك التعادل بالفوز بالمجموعة الثانية.

وانتفضت سفيتولينا في المجموعة الأخيرة وبدا أنها ستحقق الانتصار بعدما تقدمت بنتيجة 4-1.

ومع امتلاك سفيتولينا الإرسال والتقدم 5-2، قاتلت بوزكوفا لتقلص النتيجة إلى 5-4 بعد كسر إرسال المصنفة الأولى.

ولم تستغل بوزكوفا هذا الزخم وخسرت الشوط التالى بعدما ارتكبت خطأ في رد ضربة ساقطة من سفيتولينا.

وخلال المباراة نفذت سفيتولينا ست ضربات إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد.

وعن ذلك قالت سفيتولينا «شعورى رائع».

وأضافت: «هذه خطوة جديدة في سبيل تحقيق أهدافى. أنا أسير في الاتجاه الصحيح. وأنا سعيدة أن الأمور تسير بصورة طيبة».