شكرا لقرائتكم خبر عن «موسى ديمبيلي» يعلن اعتزاله دوليًا مع منتخب بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر موسى ديمبيلى نجم منتخب بلجيكا، اعتزال اللعب الدولى، رغبة منه في التركيز بشكل أكبر مع ناديه الصينى خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة «AD» الهولندية، أن موسى ديمبيلى قرر التوقف عن ارتداء قميص المنتخب البلجيكى واعتزال اللعب دوليًا، لرغبته في التركيز على اللعب رفقة ناديه جوانجزو إيفرجراند الصينى.

وأشارت إلى أن ديمبيلى يجد صعوبة في الحفاظ على اللعب للمنتخب والنادى، خاصة في ظل الإصابات المتعددة التي يعانى منها اللاعب.

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وقال اللاعب: «عندما ذهبت إلى الصين، اتصلت بالمدرب مارتينيز، اقترح علىّ الانتظار لمدة عام لنرى كيف سأشعر، وأكد لى أنه سيعتمد علىّ في بطولة أوروبا، واتصل بى عدة مرات للاستفسار، والآن لم أتواصل معه منذ فترة، لم أعلن أننى سأتوقف عن الكرة الدولية، لكن هذا كان واضحًا لى منذ فترة».

وأضاف: «فخور جدًا بأننى كنت قادرًا دائمًا على اللعب مع بلجيكا، لكن عندما غادرت للصين، أردت فقط التركيز على نفسى، وأن أستعيد لياقتى وأقدم أقصى ما لدىّ، لست قلقًا بشأن الإصابات الجديدة».

وختم: «كان قرارًا واعيًا، قصة المنتخب الوطنى هي فصل مغلق، حتى لو اتصل بى مارتينيز في الفترة التي تسبق بطولة اليورو».