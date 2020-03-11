شكرا لقرائتكم نادي مصر يبدأ معسكره بالدفاع الجوى إستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اليوم الأربعاء فريق نادى مصر معسكر مغلق بالدفاع الجوى إستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها غداعلى ملعب إستاد الكلية الحربية في إطار الجولة الـ 18 بالدورى الممتاز .

و خاض أمس فريق نادى مصر تحت قيادة خالد جلال تدريب صباحى على ملعب الكلية الحربية الذى سيستصيف اللقاء ، على أن يخوض اللاعبين مران خفيف صباح اليوم قبل الدخول في المعسكر و إعلان قائمة المباراة .

وشهدت استعدادات فريق نادى مصر للموسم الجديد الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ولعب 4 وديات، حيث نجح فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى آخر الشوط الثانى ويلتقى البدرشين الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز ٦/١قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 فى ختام المعسكر .

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كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، خسر من إنبى وديا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.