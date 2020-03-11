شكرا لقرائتكم عواد: الأهلي طلب ضمي من الإسماعيلي.. وجابلي عرض "ترانزيت" من ماديرا البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن مسئولي النادي الأهلي طلبوا ضم بعرض رسمي تم تقديمه إلى مسئولي الإسماعيلي.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "جاءت المفاوضات عن طريق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، وعرض على الانتقال إلى ماديرا وبعدها اعود للأهلي".

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وعن كواليس عرض الأهلي: " الحاج محمد عبد الوهاب قالي هنبعتلك عرض من ماديرا، وكانت البداية 800 الف دولار ثم مليون دولار وبعد كده محمد أبو السعود الإسماعيلي السابق قالي طلب غريب عايزينه مليون يورو وبدأت أعرف جوه النادي ان العرض انكشف انه جاي من الأهلي".

أوضح: "محمد أبو السعود رئيس قالي محتاجينك وعايزينك تكمل وقلتله اديتك كلمة للزمالك لاني كنت مضيتله وخدت مقدم عقد، وقلت له مستحيل امشي من الإسماعيلي للأهلي خوفا من غضب الجماهير".