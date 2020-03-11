شكرا لقرائتكم أسوان يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تحت القادة الفنية لمجدي عبد العاطي مدرب الفريق، استعداداته في معسكره المقام حالياً في القاهرة، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

يستعد أسوان لمواجهة مصر المقاصة فى منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام والمقرر لها غداً الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان فى المقاولون العرب.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر.

Advertisements

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الأسكندرية بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر يحتل مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، المركز الـ 16 في قاع جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 14 نقطة، حصدها أبناء الفيوم بعد خوض 17 مباراة حيث فاز المقاصة في لقاءين فقط وتعادلوا في 8 مباريات وتلقوا الهزيمة في 7 أخرى.