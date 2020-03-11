شكرا لقرائتكم عواد عن استبعاده من منتخب مصر: "الكل هيزعل مني.. وأولهم أحمد ناجي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أنه لازال يحتفظ بالعديد من الكواليس الخاصة باستبعاده من قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف عواد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لا أريد الافصاح عن أسباب الاستبعاد، فكلامي لن يعجب الكثريين وعلى رأسهم أحمد ناجي حارس مرمى منتخب مصر السابق".

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وواصل حارس الزمالك:" تحدثت من قبل عن بعض التفاصيل الخاصة بالاستبعاد وغضب أحمد ناجي وكان له كل الحق، ولكن أيضاً من حقي أن أغضب حين أشعر بالظلم".