شكرا لقرائتكم طارق السيد: إيتو طلب مني إعاقته للحصول علي ركلة جزاء والتأهل لكأس العالم 2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع طارق السيد عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكاميرون في تصفيات 2006 كانت تحتاج للفوز على مصر للصعود، فكانت الكاميرون تنافس على الصعود مع كوت ديفوار"

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وأضاف: "ايتو طالبني بالإعاقة للحصول على ضربة جزاء والفوز خاصة أن مصر ليس لديها فرصة في الصعود"

وأتم: "رفضت طبعا طلبه وفي آخر الماتش خدوا ضربة جزاء ولكن ضيعوها"