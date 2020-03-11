شكرا لقرائتكم طارق السيد: إيتو طلب مني إعاقته للحصول علي ركلة جزاء والتأهل لكأس العالم 2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتابع طارق السيد عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكاميرون في تصفيات 2006 كانت تحتاج للفوز على مصر للصعود، فكانت الكاميرون تنافس على الصعود مع كوت ديفوار"
وأضاف: "ايتو طالبني بالإعاقة للحصول على ضربة جزاء والفوز خاصة أن مصر ليس لديها فرصة في الصعود"
وأتم: "رفضت طبعا طلبه وفي آخر الماتش خدوا ضربة جزاء ولكن ضيعوها"
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