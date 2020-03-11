شكرا لقرائتكم جنش: روح الود تسود بين حراس الزمالك الأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزّل محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، في زميله محمد عواد على الهواء مباشرةً، خلال حلول عواد ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك.

وقال جنش في رسالته لعواد:" عواد شخص محترم ومهذب وصاحب قلب أبيض نقي، بالاضافة إلى كونه حارس مميز وموهوب".

وأكد جنش على جاهزيته لخوض المباريات وحراسة عرين الفريق الأبيض.

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وأنهى جنش تصريحاته مؤكداً أن روح الود تسود الحراس الأربعة للزمالك والفريق بشكل عام والجميع سيحصل بالطبع على فرص المشاركة ولا توجد أزمات بين اللاعبين.