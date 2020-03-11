شكرا لقرائتكم عواد: الشائعات تسعى لتشويه لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اندهاشه من حرب الشائعات التي تسعى لهدم النادي الأبيض وتشويه لاعبيه بشكل مستمر.

وأضاف عواد خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المواقع والصحف تنشر دائماً أخبار سلبية عن الزمالك ليس لها أي أساس من الصحة".

واختتم حديثه:" لاعبو الزمالك لا يلتفتوا لجميع هذه الشائعات وتركيزنا في الملعب فقط ولن نسمح لأحد تشويه صورتنا".