شكرا لقرائتكم نادر شوقي: مفاوضات لإقامة مباراة اعتزال عماد متعب أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين ، أن هناك مفاوضات قوية لإقامة مباراة اعتزال عماد متعب نجم الاهلي السابق أمام فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة .

وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة اون تايم سبورت ، أن عماد متعب سيتوجه إلي الخارج للعلاج بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها في الايام السابقة .

وكان عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، قد قال أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، بعرض عليه السفر لألمانيا والعلاج تحت اشراف الطبيب الخاص لرئيس الأهلي، بعد الازمة الصحية التي تعرض لها عماد متعب أمس الأول.

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وأضاف عماد متعب : "أولا بشكر جميع الناس التى حرصت علي الاطمئنان علىّ عقب الوعكة الصحية التي تعرضت لها أمس الأول". وأضاف نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه سيجري غدا باقي الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد سبب الوعكة التي تعرض لها.

وغادر عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال 24 ساعة الماضية، واستقرار الحالة الصحية له، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة وبالتحديد لعبة البادل، مع سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني.

واشتبه الأطباء فى تعرض عماد متعب لجلطة، قبل أن يتأكدوا أن الأمر لم يصل لذلك، وتم تدارك الأمر قبل تضخمه، وأن اللاعب تعرض لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية.