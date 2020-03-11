شكرا لقرائتكم عواد: لم أوقع للزمالك بسبب إصابة جنش.. وغلطت لما هاجمت أحمد ناجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، ما تردد في الشهور الأخيرة حول التوقيع على عقود النادي الأبيض بسبب إصابة الحارس محمود جنش.

وأضاف عواد مفجراً مفاجأة خلال حوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" وقعت على عقود انتقالي للزمالك قبل إصابة محمود جنش وتم التعاقد قبل تعرض زميلي للإصابة في كأس الأمم الأفريقية الماضية".

وواصل:"وقعت للزمالك من قبل خلال تولي حسام حسن مسئولية الفريق ولكن لم تتم المفاوضات".

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وعن علاقته بمحمود جنش قال عواد:" ممتازة للغاية ونحن أصدقاء ولا يوجد أي خلاف بيننا كما يدعي البعض".

استطرد: "كان غلط اني اطلع انتقد احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على فيس بوك، والناس غلطت في حقي اني مخدتش فرصتي في فترة كنت بقدم عروض طيبة".