شكرا لقرائتكم عواد: متعة كرة الإسماعيلي انتهت.. وهذه حقيقة خلافي مع أبو جبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك الحالي والإسماعيلي السابق أن متعة الكرة في الإسماعيلي انتهت من جيل عبد الله السعيد وعبد الله الشحات والجيل الذي عاصرهم، ومن وقتها غابت كرة الدراويش المعروفة.

وكشف عواد كواليس الانتقال للزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك، قائلا : في البداية أوجه الشكر لمرتضى منصور وهو تعب معايا في مرحلة التفاوض لأكثر من ثلاثين يوما حتى تم إنهاء إجراءات انتقالي للزمالك".

وعن علاقته بمحمد أبو جبل وباقي حراس المرمى رد: "كلنا اخوات وعلاقتي بيهم اكتر من ممتازة وجايين الزمالك حبا في الزمالك وفي نفس الوقت عايزين نشارك كلنا ولكن قرار المدرب واحد بس يوقف جون".

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شدد على أنه لم يندم على الانضمام للزمالك سواء يشارك أو لا يشارك ويضيف للاعب كثيرا، بخلاف أنني حققت معه 3 بطولات في 3 شهور، وأكن كل التقدير لكل الأندية التي لعبت لها رغم أنها تختلف عن الزمالك".