أكد الدكتور "محمد فوزي"، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، استمرار إقامة الفعاليات الرياضية في مصر ولكن بدون جماهير، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات والاحتفالات التي بها تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
وتابع "فوزي" خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة" : أصدر قرارات أهمها استمرار الفعاليات والأحداث الرياضية بدون جماهير في كل الألعاب الرياضية المختلفة، مشيرا إلى أن البعض فسر البيان بشكل خاطئ؛ لإثارة الشائعات.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا...اتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات الدورى بدون جمهور بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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