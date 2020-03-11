شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلى وسموحة وخالد جمال للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور أسماء حكام مباريات اليوم، ضمن الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

طنطا ودجلة: طارق مجدى ورضا جبر ومحمد صلاح عبد الفتاح.. وعبد العزيز السيد حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو. إنبى وبيراميدز: محمود ناجى وهشام الدسوقى وممدوح مصطفى.. وأحمد حامد فهيم حكم رابع ومحمود دسوقى حكم فيديو وحسنى سلطان مساعد حكم فيديو. الأهلى وسموحة: محمد عادل وأحمد حسام طه ورجب محمد.. وجلال أحمد حكما رابعا وخالد جمال حكم فيديو وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو. ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى على استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء ضيفه سموحة، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

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