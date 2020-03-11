شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة جديدة لميلووكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبد ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية، وصاحب أفضل سجل هذا الموسم، خسارته الثالثة توالياً، بسقوطه أمام دنفر ناغتس 109-95، في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة.
وقاد جمال موراي الذي سجل 21 نقطة في المباراة خمسة زملاء آخرين له، سجلوا أكثر من 10 نقاط، بينهم بول ميلساب (20 نقطة و10 متابعات)، وجيريمي غرانت (19 نقطة)، ليساهموا بتحقيق فوز فريقهم رقم 43 مقابل 21 خسارة.
وكان باكس يخوض ثاني مباراة له في غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، وبدا واضحاً افتقاد الفريق لخدماته إثر تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي. وكان يانيس غاب أيضاً عن خسارة فريقه أمام فينيكس صنز أيضاً الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة جديدة لميلووكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.