خسارة جديدة لميلووكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبد ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية، وصاحب أفضل سجل هذا الموسم، خسارته الثالثة توالياً، بسقوطه أمام دنفر ناغتس 109-95، في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة.

وقاد جمال موراي الذي سجل 21 نقطة في المباراة خمسة زملاء آخرين له، سجلوا أكثر من 10 نقاط، بينهم بول ميلساب (20 نقطة و10 متابعات)، وجيريمي غرانت (19 نقطة)، ليساهموا بتحقيق فوز فريقهم رقم 43 مقابل 21 خسارة.

وكان باكس يخوض ثاني مباراة له في غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، وبدا واضحاً افتقاد الفريق لخدماته إثر تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي. وكان يانيس غاب أيضاً عن خسارة فريقه أمام فينيكس صنز أيضاً الأحد الماضي.