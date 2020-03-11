العين والظفرة إلى نهائي أغلى البطولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل العين والظفرة إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة؛ بعد فوز العين، أمس الثلاثاء، على الشارقة (3-2) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على «استاد محمد بن زايد» في أبوظبي، والظفرة على بني ياس 1-0 في الشوط الإضافي الأول ضمن الدور نصف النهائي.

وسيلعب الفريقان الفائزان في نهائي أغلى البطولات.

يذكر أن العين يعد الأكثر وصولاً إلى النهائي برصيد 15 مباراة؛ حيث سبق له الفوز باللقب سبع مرات، وخسارة النهائي سبع مرات.