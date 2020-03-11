سليمان: «دبي المفتوحة للسلة» تشبه دوري الجامعات الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة الأخيرة من منافسات النسخة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لكرة السلة التي تقام بمشاركة 9 فرق تمثل أبرز فرق الجامعات والجاليات والمؤسسات في كرة السلة على مستوى الدولة، والتي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة قمة الإثارة بين الفرق المشاركة التي تسعى لأن يكون لها مكان في الأدوار النهائية.

وكانت الجولة الأخيرة من منافسات البطولة التي تجمع عدداً كبيراً من نجوم الجاليات والجامعات وفرق الأندية أسفرت عن فوز فريق هوبرس على ايتال باسكت 70-59، كما فاز فريق أكاديمية «بي اس اس» على فريق جام أكاديمي 63-47، وفي مباراة قوية شهدت قمة الإثارة فاز فريق يو أي اس بصعوبة وبفارق نقطة واحدة على فريق بروكلين الأمريكي 104-103.

وكانت اللجنة المنظمة حددت يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع لإقامة التصفيات بين الفرق المشاركة وهي: فريق الجامعة الأمريكية في دبي، أكاديمية جام لكرة السلة، يو اي أس، تربو، هوبرز، كيو سكواد، يو اس اي بروكلين، ايتال باسكت، وبي اس اس اي، ومن المقرر أن تستمر منافساتها حتى منتصف إبريل المقبل.

وتنظم البطولة من قبل مؤسستي جام أكاديمي وايجل ايفيت تحت إشراف كل من مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة الذي رشح لإدارتها قائمة معتمدة من الحكام الدوليين والمحليين.

من جانبه، أشاد أحمد سليمان مدير أكاديمية جام لكرة السلة منظم البطولة بمستوى المنافسات، وقال إن البطولة تشبه دوري الجامعات الأمريكي في قوة منافساتها، وأشار إلى أنها بدأت قوية من يومها الأول، ويتوقع لها أن تشهد قمة الندية خلال الأدوار النهائية، حيث يسعى كل فريق لأن يكون له مكان على منصة التتويج في الختام.