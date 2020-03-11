«سمحة» و«مدهش» يتألقان في انطلاقة ختامي الوثبة 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بإقامة سباقات للهجن في 19 ميداناً، وذلك بالتزامن مع المهرجان الختامي السنوي الوثبة 2020، ويأتي السباق في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لرياضة سباقات الهجن، وتسهيلاً للملاك والمضمرين الراغبين في التواجد بالمحافل التراثية، وقد أعرب ملاك الهجن عن سعادتهم بهذه السباقات، والتي ستتيح لهم فرصة للتواجد في الميادين أثناء ختامي الوثبة 2020.

وكانت انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2020»،

وشهد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، منافسات اليوم الأول التي أقيمت في الميدان الجنوبي لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كيلومترات؛ إذ تضمن اليوم الأول من المهرجان 28 شوطاً مخصصة للهجن من فئة الإنتاج، منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، ويشهد ثاني أيام المهرجان اليوم الأربعاء 42 شوطاً للحقايق، 25 في الفترة الصباحية، و17 في الفترة المسائية. وحلقت «سمحة» لمحسن حمد الفلاحي بناموس الشوط الأول في الفترة المسائية لفئة الحقايق الأبكار الإنتاج، وحصدت الجائزة المالية وقدرها 120 ألف درهم، بينما استطاع «مدهش» لفلاح بن طحنون الهاجري خطف لقب الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج والجائزة المالية 120 ألف درهم.

وطارت «الفاتنة» لعبدالله بن علي الرايحي بناموس الشوط الثالث، فيما تصدر «مكلف» لمالكه مظفر بن خموشة العامري ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان، وتوجت «هملولة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بلقب الشوط الخامس، فيما حازت «نهوة» لبخيت الجربوعي المري لقب الشوط السادس، وأهدى «برق» شعار مظفر بن خموشة العامري ثاني ألقابه في منافسات اليوم الأول وحل في المركز الأول متوجاً بلقب الشوط السابع، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن ل«الوثبة» لمحمد بن حمد الأحبابي، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «هياض» لسلطان سعيد المنصوري، بينما اختتمت منافسات، أمس الثلاثاء، بالشوط العاشر الذي توج بلقبه «طرب» لمحمد خليفة المهيري.

وفي أشواط الفترة الصباحية، «منوة» لمظفر محمد العامري بناموس الشوط الأول المخصص للأبكار«إنتاج»، بعد أن سيطرت على السباق وحلت في المركز الأول، وشهد الشوط الثاني المخصص للجعدان «إنتاج» إثارة كبيرة، بعد أن انتزع «شاهين» لخليفة سالم الكتبي لقب الشوط، واستطاعت «وقت» لشافي عبدالمحسن بن شافي التتويج بلقب الشوط الثالث المخصص للأبكار.

وحصد «الفاتن» لخليفة علي سالم الكتبي المركز الأول للشوط الرابع، وتصدرت «فزعة» لسهيل سعيد ذويب العامري ناموس الشوط الخامس المخصص للأبكار، وحسمت «الشامخة» لخليفة سالم سهيل الخييلي الشوط السادس والمخصص للأبكار، وحلق «النايف» لخليفة محمد زاهرة الخييلي بناموس الشوط السابع المخصص للجعدان، وقدمت «وتين» لمنصور سيف مبارك المزروعي أداء ولا أروع في الشوط الثامن وبسطت نفوذها بفارق كبير عن بقية المراكز، لتحلق عن جدارة بلقب الشوط، واستطاعت «أمجاد» لمحمد خميس الصوب الكتبي القبض على لقب الشوط التاسع عن جدارة.

وحسم «القفاي» لناصر هزاع ناصر المنصوري الشوط العاشر، وحل في المركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط في توقيت قدره 5:50:05 دقيقة، محققاً أفضل توقيت.

وشهد الشوط الحادي عشر المخصص للأبكار تتويج «العنود» لسعيد سلطان تريم الكتبي، بتوقيت قدره 5:57:05 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر أحرز «الذيب» لأحمد سالم سعيد الخييلي ناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط الثالث عشر، فازت «الطيارة» لعزيز سعيد الجحافي، وحلق «منصف» لحمد خويتم العامري بناموس الشوط الرابع عشر، واستطاعت «غازية» لمسيعد محمد المنصوري، إنهاء سباق الشوط الخامس عشر في المركز الأول.

وانتهى الشوط السادس عشر للجعدان بفوز «غازي» لحمد سعيد المنصوري بالمركز الأول، وخطفت «مشكورة» لسعيد بن سالم العفاري صدارة الشوط السابع عشر، وتواصلت الإثارة في أول أيام المهرجان مع الشوط الأخير والختامي في منافسات سن الحقايق؛ إذ تمكن «مداوي» لمسلم سالم حمد رميله العامري من انتزاع ناموس الشوط.