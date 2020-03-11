6 فرق تطلق كأس رئيس الدولة للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة ال 20 من «بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو» التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وتستمر حتى 27 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي.

يشارك في البطولة 6 فرق حرصت على الحضور في أغلى بطولات البولو ورصد لها النادي جوائز نقدية بقيمة 500 ألف درهم وجاء الإعلان عن إقامة البطولة السنوية خلال اجتماع سحب القرعة أمس الأول الاثنين بمقر النادي بحضور زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وسانتياجو توريجتر ممثل جمعية الإمارات للبولو، وممثلي الفرق المشاركة.

وأكد زايد خليفة الزعابي خلال الاجتماع، حرص النادي على تنظيم أغلى بطولات موسم البولو الإماراتي لعام 2020، وسط مشاركة أبرز فرق البولو التي تضم كوكبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين، بتصنيف 18 هانديكاب.

وأعلن الزعابي جوائز أصحاب المراكز الأولى في المنافسات، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ 60 ألف دولار والثاني على 40 ألف دولار والثالث 20 ألف دولار.. موضحاً أنه بالنسبة للوضع الصحي السائد في العالم والإجراءات الاحترازية؛ فقد تقرر إقامة البطولة بدون جمهور، وتم التوجيه للفرق المشاركة بحضور الأيام المخصصة لمبارياتها فقط مع إبراز تصريح دخول النادي الذي تم تزويدهم به عقب مراسم سحب القرعة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، وتم التأكيد على أن البطولة ستنقل مباشرة على الموقع الخاص بها الذي يمكن للجماهير متابعتها من خلاله وهو: (http:/‏/‏www.presidentpolocup.ae).

وقال الزعابي إن اللجنة المنظمة للبطولة أنهت كل الترتيبات لانطلاقة الحدث الرياضي الأغلى، والذي سيكون مسك الختام للموسم الرياضي الذي انطلق في نوفمبر الماضي.

وبعد ذلك جرت مراسم سحب قرعة البطولة، حيث يلتقي في الجولة الافتتاحية الأولى اليوم الأربعاء فريقا ديزيرت بالم بقيادة يوسف بن دسمال وأبوظبي للبولو بقيادة فارس اليبهوني، وتعقبها مباراة الحبتور للبولو بقيادة حبتور الحبتور وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتختتم الجولة الافتتاحية في المباراة الثالثة بلقاء يجمع بين فريقي غنتوت بولو بقيادة ناصر الشامسي وفريق بنجاش بولو الذي يقوده حيدر بنقاش.