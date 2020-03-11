الدوري الإيطالي معلّق .. و«الليجا» من دون جمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا في إيطاليا، لا سيما في المناطق الشمالية منها، إلى اتخاذ الحكومة المحلية قراراً بتعليق دوري كرة القدم الإيطالي (سيري أ) حتى الثالث من إبريل/‏‏نيسان المقبل.

وستقام المرحلتان المقبلتان من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» من دون جماهير، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت رابطة الدوري «وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للرياضة، ستقام مباريات الدرجتين الأولى والثانية وراء أبواب موصدة لأسبوعين».

وفي المرحلة المقبلة يلعب أتلتيك بلباو مع ضيفه أتلتيكو مدريد في إقليم الباسك، ويحل برشلونة المتصدر على مايوركا، ويستقبل ريال مدريد ضيفه إيبار، ثم فالنسيا في المرحلة التالية على ملعبه «سانتياجو برنابيو»،في حين يحل ليجانيس ضيفاً على برشلونة في «كامب نو».

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إقامة كل مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور حتى 15 إبريل/‏‏نيسان المقبل.