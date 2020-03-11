شكرا لقرائتكم خبر عن الياسي يعود أمام النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعيد فريق خورفكان جهود ظهيره الأيمن، وقائده أحمد الياسي في مباراة النصر بالجولة 19من دوري الخليج العربي. وكان لاعب النصر السابق غاب عن التشكيلة أمام الجزيرة، وبني ياس، للإصابة، وانتظم الياسي في التدريبات الأخيرة بعد إنهاء البرنامج التأهيلي، ويبدو مرشحاً للمشاركة في مباراة «النسور» بمواجهة فريقه السابق.

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