متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة أمام الفئات المشمولة بالجائزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لتكريم التميّز والتفوق الرياضي وأصحاب الإنجازات في عالم الرياضة النسائية يوم 17 نوفمبر القادم في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي بحضور أبرز الأسماء والشخصيات الرياضية العالمية.

وتعد الجائزة من أكثر الجوائز الدولية تميزاً في المنطقة، وهي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العالمي وتكرّم الإنجازات الرياضية كل أربع سنوات ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل الأفراد، والاتحادات والشركات، وشخصية العام الرياضية، حيث يتم تقديم 15 جائزة تتوزع على الفئات الثلاث لتكريم الرياضيين والرياضيات المميزين ومن أصحاب الهمم، والفرق الرياضية، والمدربين، والقادة، ووسائل الإعلام، وأفضل استخدامات التكنولوجيا والابتكار في الرياضة، وأفضل إنجازات أبحاث التطوير الرياضي، وأفضل المبادرات الرياضية وبرامج تنمية الناشئين.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأن تنظيم ومنح هذه الجائزة المتميزة يعكس حرص واهتمام «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدعم وتكريم التميز في عالم الرياضة، وتمكين وتشجيع الرياضين والرياضيات على تحقيق الإنجازات، وأكد أن الجائزة تشكل جزءاً من رؤية أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتنظيم الفعاليات التي تستقطب أنظار العالم، وتكرّم الأداء المتميز، وتحتفي بالمبدعين في عالم الرياضة من مختلف الأعمار والقدرات والخلفيات الثقافية.

وأوضح أن جائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة البالغ قيمتها 1.25 مليون درهم، تشكل منصةً عالمية تجمع أهم وأبرز الشخصيات والأسماء الرياضية للاحتفاء بالتميز، ولتعزيز وتحفيز العمل المشترك لتطوير الرياضة عالمياً، والنهوض بالرياضيين والرياضيات على مختلف المستويات والمنصات العالمية، كما تسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لدعم الريادة والابتكار والإبداع الرياضي.